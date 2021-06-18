

На западе Грузии произошла перестрелка, ранены двое

18.06.2021 23:32





Два человека были ранены во время перестрелки в районном центре Самтредиа на западе Грузии (регион Имерети). Об этом сообщает телеканал «Формула».



Случай произошел сегодня. Очевидцы говорят, что слышали звуки автоматных очередей. Согласно распространившейся информации, стрельбе предшествовал словесная перепалка двух мужчин.



Журналисты не исключают, что перестрелка произошла в ходе криминальной разборки.



Оба пострадавших были госпитализированы в больницу Самтредиа.



Известно, что один из них ранен в ногу и сейчас ему проводят хирургическую операцию. Состояние второго пациента критическое.



На месте происшествия работают эксперт-криминалисты, территория оцеплена желтыми лентами. В связи с произошедшим следствие начато по статье 19-108 УК Грузии – попутка умышленного убийства.



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