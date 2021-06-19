

На Батумском бульваре установили новые штрафы

19.06.2021 18:10





Администрация Батумского бульвара напомнила отдыхающим об установленных правилах поведения и штрафах за их нарушение.



На всей территории Батумского бульвара запрещается:



- Мусорить. Выброс до 2 килограмм бытовых отходов повлечет штраф в размере 80 лари (25 долларов).

- Езда за пределами велодорожек на мотоцикле, квадроцикле, велосипеде или на другом подобном средстве передвижения. Нарушителям грозит штраф в размере 20 лари (6 долларов), а в повторном случае — 50 лари (15 долларов).

- Передвижение пешеходов по велодорожке.

- Выгул собаки без намордника. Хозяева могут отделаться предупреждением, а некоторым придется заплатить штраф в 20 лари.

- Передвижение электротранспорта. Электромобили, -мопеды и другой электротранспорт могут передвигаться в направлении Нового бульвара от дельфинария.



В список транспортных средств, которым запрещено перемещаться по пешеходной дорожке, не включен электрический самокат.



Батумский бульвар — один из самых протяженных приморских парков в мире, он считается главной достопримечательностью города. Бульвар основали еще в 1881 году.



Приморский парк отличается своей красотой и разнообразием. Там можно встретить клены, магнолии, японские и китайские камелии, японскую вишню, мимозу, глицинии и вечнозеленые кустарники.



На территории бульвара множество развлекательных объектов — бунгало, кафе-бары, рестораны, детские аттракционы, танцующие фонтаны.



Территория бульвара продолжает развиваться по сей день. Условно она делится на «новый» и «старый». Сегодня длина бульвара составляет 8 километров.



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