|
|
|
На Батумском бульваре установили новые штрафы
19.06.2021 18:10
Администрация Батумского бульвара напомнила отдыхающим об установленных правилах поведения и штрафах за их нарушение.
На всей территории Батумского бульвара запрещается:
- Мусорить. Выброс до 2 килограмм бытовых отходов повлечет штраф в размере 80 лари (25 долларов).
- Езда за пределами велодорожек на мотоцикле, квадроцикле, велосипеде или на другом подобном средстве передвижения. Нарушителям грозит штраф в размере 20 лари (6 долларов), а в повторном случае — 50 лари (15 долларов).
- Передвижение пешеходов по велодорожке.
- Выгул собаки без намордника. Хозяева могут отделаться предупреждением, а некоторым придется заплатить штраф в 20 лари.
- Передвижение электротранспорта. Электромобили, -мопеды и другой электротранспорт могут передвигаться в направлении Нового бульвара от дельфинария.
В список транспортных средств, которым запрещено перемещаться по пешеходной дорожке, не включен электрический самокат.
Батумский бульвар — один из самых протяженных приморских парков в мире, он считается главной достопримечательностью города. Бульвар основали еще в 1881 году.
Приморский парк отличается своей красотой и разнообразием. Там можно встретить клены, магнолии, японские и китайские камелии, японскую вишню, мимозу, глицинии и вечнозеленые кустарники.
На территории бульвара множество развлекательных объектов — бунгало, кафе-бары, рестораны, детские аттракционы, танцующие фонтаны.
Территория бульвара продолжает развиваться по сей день. Условно она делится на «новый» и «старый». Сегодня длина бульвара составляет 8 километров.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна