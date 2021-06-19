

В Грузии выявлено два новых случая индийского штамма коронавируса

19.06.2021 20:29





В Грузии выявлено два новых случая индийского штамма коронавируса. По информации главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, оба случая были подтверждены накануне.



На сегодня в общей сложности индийский штамм, известный как «Дельта», подтвержден в Грузии у 20 человек.





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