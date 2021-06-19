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В Грузии выявлено два новых случая индийского штамма коронавируса


19.06.2021   20:29


В Грузии выявлено два новых случая индийского штамма коронавируса. По информации главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, оба случая были подтверждены накануне.

На сегодня в общей сложности индийский штамм, известный как «Дельта», подтвержден в Грузии у 20 человек.

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