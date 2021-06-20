

Из Армении в Грузию прибыл первый за 15 месяцев пассажирский поезд

20.06.2021 11:46





В Грузию прибыл пассажирский поезд из Еревана, сообщают в пресс-службе «Грузинской железной дороги».



«Следовавший из Еревана состав ночью прибыл в Тбилиси и после этого направился в Батуми, куда прибыл сегодня утром и в настоящее время находится на Батумском вокзале», — сообщили в ГЖД.



Пассажирский состав в Батуми встретил руководитель Таможенного департамента Минфина Зураб Сичинава. По его словам, первый поезд из Армении доставил в Грузию до 80 визитеров.



Это первый пассажирский состав из Армении за 15 месяцев – в марте 2020 года Грузия закрыла свои воздушные, сухопутные и морские границы из-за пандемии. Как следствие, железнодорожное движение прекратилось.



Решение восстановить движение поездов по маршруту Ереван-Тбилиси-Батуми было принято после того, как с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы.



На границе Грузии с Арменией функционируют два контрольно-пропускных пункта – Баграташен-Садахло и Гогаван-Гугути.



В ГЖД подчеркивают, что восстановление железнодорожного сообщения увеличит число гостей из соседней республики и поможет развитию туризма в Грузии.



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