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Из Армении в Грузию прибыл первый за 15 месяцев пассажирский поезд
20.06.2021 11:46
В Грузию прибыл пассажирский поезд из Еревана, сообщают в пресс-службе «Грузинской железной дороги».
«Следовавший из Еревана состав ночью прибыл в Тбилиси и после этого направился в Батуми, куда прибыл сегодня утром и в настоящее время находится на Батумском вокзале», — сообщили в ГЖД.
Пассажирский состав в Батуми встретил руководитель Таможенного департамента Минфина Зураб Сичинава. По его словам, первый поезд из Армении доставил в Грузию до 80 визитеров.
Это первый пассажирский состав из Армении за 15 месяцев – в марте 2020 года Грузия закрыла свои воздушные, сухопутные и морские границы из-за пандемии. Как следствие, железнодорожное движение прекратилось.
Решение восстановить движение поездов по маршруту Ереван-Тбилиси-Батуми было принято после того, как с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы.
На границе Грузии с Арменией функционируют два контрольно-пропускных пункта – Баграташен-Садахло и Гогаван-Гугути.
В ГЖД подчеркивают, что восстановление железнодорожного сообщения увеличит число гостей из соседней республики и поможет развитию туризма в Грузии.
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