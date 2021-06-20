

Австрия закупит для Грузии новое горноспасательное оборудование

20.06.2021 18:46





. Австрийского агентство развития (АДА) передаст новое горноспасательное оборудование Службе по управлению чрезвычайными ситуациям МВД Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Грантовое соглашение сегодня в Тбилиси подписали глава Службы по управлению ЧС Темур Мгебришвили и атташе по вопросам технического сотрудничества АДА Александр Карнер.



Горноспасательное оборудование, которое закупят европейские партнеры, отправят на базу пожарно-спасательного отделения в муниципалитете Казбеги, где находится крупнейший горнолыжный курорт Грузии – Гудаури. Местным спасателям как правило приходится работать в суровых условиях – на сложном рельефе и при плохой погоде.



В Службе отмечают, что новое оборудование поможет обеспечить дополнительную безопасность спасателей в Казбеги, а также более быстрое и эффективное проведение операций в горах.





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