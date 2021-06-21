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Мать удерживаемого оккупантами Зазы Гахеладзе пыталась покончить жизнь самоубийством
21.06.2021 12:45
Мать незаконно осужденного оккупационным режимом Зазы Гахеладзе пыталась свести счеты с жизнью, сообщает оппозиционный телеканал Mtavari Arkhi.
Согласно распространяемой информации, Нана Бунтури облила себя бензином и пыталась совершить акт самосожжения.
«Вошла, достала 5 литровый [баллон] бензина и облила себя, если бы невестка не увидела этого, Наны сегодня бы не было», — рассказал отец Зазы Гахеладзе.
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