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Мать удерживаемого оккупантами Зазы Гахеладзе пыталась покончить жизнь самоубийством


21.06.2021   12:45


Мать незаконно осужденного оккупационным режимом Зазы Гахеладзе пыталась свести счеты с жизнью, сообщает оппозиционный телеканал Mtavari Arkhi.

Согласно распространяемой информации, Нана Бунтури облила себя бензином и пыталась совершить акт самосожжения.

«Вошла, достала 5 литровый [баллон] бензина и облила себя, если бы невестка не увидела этого, Наны сегодня бы не было», — рассказал отец Зазы Гахеладзе.

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