

Спасатели вывезли с ледника в Казбеги иностранного туриста

21.06.2021 14:44





Грузинские спасатели помогли иностранцу, сломавшему ногу во время путешествия по леднику в Казбеги (регион Мцхета-Мтианети). Об этом пишет «Новости-Грузия» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



По информации ведомства, в службу «112» поступило сообщение о том, что в помощи нуждается молодой мужчина, находящийся на высоте 4,5 тысяч метров над уровнем моря с переломом нижней конечности.



Из-за сложного рельефа местные спасатели не могли быстро подняться на место происшествия. Поэтому из Тбилиси на помощь туристу был направлен вертолет пограничной полиции.



К настоящему времени спасатели уже доставили иностранца в Тбилиси. Его жизни и здоровью не угрожает опасность.



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