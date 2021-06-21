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С 24 июня по 1 июля температура воздуха в Грузии может превысить 38 градусов
21.06.2021 17:17
По информации Национального агентства окружающей среды, с 24 июня по 1 июля температура воздуха в Восточной Грузии в отдельные дни может превышать 38 градусов.
21-23 июня высокая температура воздуха сохраняется в Восточной Грузии и горных регионах Западной Грузии: 33,38 градусов на равнине Восточной Грузии, 31,36 градусов в горных регионах.
«Ожидаемая высокая температура воздуха является одним из условий, способствующих возникновению лесных пожаров», - говорится в информации.
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