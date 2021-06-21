

COVID-19 способен влиять на клетки крови - Biophysical Journal

21.06.2021 19:19





У COVID-19 обнаружили особенность влиять на клетки крови. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Biophysical Journal.



В исследовании участвовали медики Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии. Ученые использовали в эксперименте данные 17 пациентов с различными фазами коронавируса, 14 выздоравливающих больных и 24 здоровых людей, вошедших в контрольную группу. В ходе исследования специалисты изучили более четырех миллионов клеток крови пациентов и сравнили их с показателями здоровых людей.



Оказалось, что коронавирус способен непосредственно менять структуру клеток крови. «Мы обнаружили значительные изменения в жесткости лимфоцитов, размере моноцитов, размере и деформируемости нейтрофилов, а также неоднородности деформации и размера эритроцитов», — подчеркнули немецкие медики. Описанные изменения могут вызывать повышенный риск возникновения окклюзии сосудов и эмболии легких, а также влиять на дефицит кислорода.



При этом уточняется, что влияние опасного заболевания неоднородно. У ряда пациентов состояние клеток крови вернулось к исходному уровню спустя несколько месяцев после выздоровления, восстановление других больных значительно затянулось.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





