

Рестораны смогут работать до 12 часов ночи

22.06.2021 14:07





В Грузии рестораны будут вправе работать до 12 часов ночи. Об этом сообщил глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе по завершении заседания межведомственного координационного совета.



По его пояснению, это ограничение касается всех учреждений, связанных с общественным питанием.



«Остается ограничение в отношении ресторанов, которые будут работать лишь до 24:00. Это же касается гостиничных ресторанов, у которых есть гости и ресторанное пространство», - заявил Георгий Гибрадзе.



Напомним, что с 1 июля в Грузии отменяется т.н. комендантский час.



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