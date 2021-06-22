

Задержанный в Греции по делу об убийстве грузин рассказал о побоях в полиции

22.06.2021 22:22





Гражданин Грузии, задержанный в Греции по подозрению в убийстве молодой женщины и оказавшийся невиновным, рассказал о том, что его несколько дней подряд избивали в греческой полиции.



36-летний Георгий Хардзеишвили на данный момент находится в одной из тюрем Греции. Интервью с ним записала телекомпания «Имеди».



Резонансное убийство произошло в пригороде Афин Глика-Нера 11 мая. По обвинению в грабеже и убийстве молодой женщины был задержан гражданин Грузии, однако позднее выяснилось, что он не имел никакого отношения к убийству.



Все обвинения в убийстве с Хардзеишвили были сняты после того, как следствие обнаружило улики против мужа убитой – пилот гражданской авиации Бабис Анагностопулос признал свою вину только через несколько недель после убийства. Сразу после трагедии Анагностопулос заявлял, что его жену убил человек, говорящий с акцентом.



Между тем Хардзеишвили через несколько дней после убийства был задержан при попытке пересечь границу Греции с Болгарией по поддельным документам. По его словам, от него требовали признаться в убийстве, а после того, как он отказался это делать, стали избивать.



«Четыре дня и ночи я был привязан, они меня били, чтобы я признался, а я вообще не знал, что происходит. Когда уставал тот, кто меня бил, его сменял другой, их было много.



У меня было сотрясение мозга. Не было никаких вопросов — когда они привезли меня в Афины, прямо стали избивать и говорили: «Скажи, как убил, как зашел, как оттуда вышел». Других вопросов не было», — рассказывает Хардзеишвили.



Сейчас Хардзеишвили проходит консультации с адвокатом. Он остается в тюрьме из-за того, что его обвиняют в грабежах. Хардзеишвили утверждает, что и к этим преступлениям не имеет никакого отношения.



«Я никогда не имел дело с грабежами. Следы моего ДНК обнаружили на каком-то инструменте, но у меня украли машину до этого, и они просто нашли тот инструмент, который был у меня в машине», — отмечает Хардзеишвили.



После задержания гражданина Грузии и попытках связать его с убийством, посольство Грузии в Греции несколько раз призывало местные СМИ воздержаться от обострения ситуации и дождаться завершения следствия.



«Посольство Грузии в Греции незамедлительно отреагировало на произошедший факт. Посольство находилось в постоянном контакте с местными правоохранительными органами и СМИ и призывало их до завершения следствия воздержаться от обострения ситуации», — отмечают в посольстве Грузии в Греции.





Несколько дней назад полиция Греции предъявила обвинения 32-летнему Бабису Анагностопулосу. Он после восьмичасового допроса признался, что убил свою 20-летнюю жену Керолайн Крауч, когда она пригрозила бросить его и забрать их 11-месячного ребенка. Полиция располагала достаточными уликами и свидетельствами вины Анагностопулос, поэтому ему ничего не оставалось, как признаться.



Данные полицейские получили с помощью анализа записей камер видеонаблюдения, мобильных телефонов пары, биометрических часов убитой женщины, которые показали реальное время смерти – они не совпадали с показаниями мужа. Приложение в мобильном телефоне Анагностопулоса, которое измеряет шаги, показало, что он передвигался как раз в то время, когда, по его утверждению, он был обездвижен грабителями. Карта памяти в камере видеонаблюдения была удалена в 01:20 ночи, а грабители якобы проникли в их дом к четырем часам.



В итоге пилот признался, что обманул полицию, когда сказал, что к ним в дом с целью грабежа ворвались три человека, которые искали деньги и драгоценности, избили жену и задушили, а его привязали к креслу. Пилот заявил, что сначала убил жену, а затем инсценировал сцену ограбления, чтобы ребенок не остался без обоих родителей.



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