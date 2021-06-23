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Reuters: Вакцина AstraZeneca эффективна против индийских штаммов COVID-19
23.06.2021 10:44
Вакцина AstraZeneca эффективна против индийских — дельта- и каппа-вариантов COVID-19. Информацию распространяет агентство Reuters.
Как сообщает Reuters, исследование проводил Оксфордский университет. Ученые изучили, как дельта- и каппа-варианты разрушаются моноклональными антителами в крови вакцинированных людей.
Исследование, проведенное Службой общественного здравоохранения Англии, показало, что вакцины Pfizer и Astrazeneca сокращают потребность в госпитализации на 90% в случае варианта дельта.
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