

Reuters: Вакцина AstraZeneca эффективна против индийских штаммов COVID-19

23.06.2021 10:44





Вакцина AstraZeneca эффективна против индийских — дельта- и каппа-вариантов COVID-19. Информацию распространяет агентство Reuters.



Как сообщает Reuters, исследование проводил Оксфордский университет. Ученые изучили, как дельта- и каппа-варианты разрушаются моноклональными антителами в крови вакцинированных людей.



Исследование, проведенное Службой общественного здравоохранения Англии, показало, что вакцины Pfizer и Astrazeneca сокращают потребность в госпитализации на 90% в случае варианта дельта.





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