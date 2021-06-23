

Moderna переименовалა антиковидный препарат на Spikevax

23.06.2021 22:09





Компания Moderna сменила название своего антикоронавирусного препарата, данные об этом опубликованы на сайте Европейского агентства лекарственных средств.



Ранее препарат носил то же имя, что и сама компания. Теперь вакцина называется Spikevax. О причинах решения сменить название компания не сообщает.



В мае Всемирный конгресс вакцин признал лучшей вакциной от коронавируса препарат американской компании Moderna. В шорт-лист также вошла российская вакцина «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, американские Janssen и Novavax, канадская Medicago, препарат от британско-шведской AstraZeneca, вакцина от Pfizer/BioNTech, разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.



Эксперты также назвали Moderna победителем в категории «Лучшая новая технология/платформа для вакцины». Критерии отбора не сообщаются.



Всемирный конгресс вакцин — серия конференций с участием международных экспертов и ученых, которые занимаются проблемами разработки и распространения этих препаратов. Конгресс проводится более 20 лет, в этом году он прошел онлайн. В мероприятии приняли участие представители ВОЗ и ЮНИСЕФ, Moderna, AstraZeneca, Novavax и Janssen. В конференции также участвовал Ринат Максютов, гендиректор центра «Вектор», разработавшего вторую российскую вакцину «ЭпиВакКорона».



Правительство США выделило Moderna почти $1 млрд на создание вакцины от коронавирусной инфекции. Компания занималась разработкой совместно с Национальными институтами здравоохранения — это учреждение Департамента здравоохранения США, которое состоит из 27 институтов и исследовательских центров.



Компания разрабатывает вакцины на основе матричной РНК (мРНК). Это вакцина, которая содержит вирусную молекулу, похожую на мРНК, она — своего рода «шаблон» с которого считывается вирусный белок. Раньше вакцин такого типа не существовало. Moderna заявляла о 94,5% эффективности своей вакцины от COVID-19, а при тяжелых случаях ковид — о 100% эффективности.



В начале мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила американскую вакцину Moderna в список рекомендованных для экстренного использования.



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