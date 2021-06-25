

В партии импортированной в Грузию курятины обнаружены опасные для человека микроорганизмы

25.06.2021 15:48





82,5 тонны замороженной курятины изъяли на таможенно-пропускном пункте «Порт Поти» по итогам ветеринарного пограничного контроля. Об этом говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии.



Как отмечается, в замороженном мясе курицы обнаружили «опасные для здоровья человека вредные организмы». В ведомстве не указали, из какой именно страны прибыла партия.



По приказу Национального агентства продовольствия Грузии, компании-производителю было приостановлено право импорта товаров в страну сроком на один год, а продукция была переработана.



Ввоз в страну потенциально опасной замороженной курятины – не единственный подобный случай, произошедший в Грузии за последние дни. По информации службы, «карантинные вредные организмы» также были обнаружены в партии помидор, завезенных из Турции. В результате фитосанитарной проверки на ТПП «Сарпи», вся продукция – 1952 килограмма помидор, была уничтожена.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





