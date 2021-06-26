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В Турции стартует строительство нового канала, который соединит Черное и Мраморное моря
26.06.2021 12:18
Сегодня в Турции начинается строительство нового канала в Стамбуле, который соединит Черное и Мраморное моря.
По сообщениям СМИ, в церемонии запуска мегапроекта примет участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Новый канал будет иметь длину 45 километров, ширину не менее 265 метров и глубину около 21 метра. Его суточная пропускная способность составит 185 судов.
По обе стороны канала будут построены новые населённые пункты, в которых будет проживать более миллиона человек. Этот проект станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турецкой Республики.
Проектная стоимость нового канала составляет 13 миллиардов долларов США, часть этой суммы будет выделена из государственного бюджета Турции. По оценкам властей, новый канал будет приносить около 8 миллиардов долларов в год.
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