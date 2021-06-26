

Криминальный авторитет Вато Кипиани заключен под стражу

26.06.2021 21:10





Вато Кипиани, задержанному по делу об организации убийства, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Это решение приняла судья Тбилисского городского суда Екатерина Кулулашвили.



По пояснению стороны обвинения, существовала реальная угроза того, что Кипиани скроется или совершит новое преступление. Кроме того, обвиняемый знаком с рядом свидетелей, опрошенных по данному делу, и он мог оказать на них давление.



Для справки, Вато Кипиани предъявлено обвинение по «б» подпункту 1-й части, «д» подпункту 2-й части, «а» и «в» подпунктам 3-й части статьи 18,109 УК Грузии (подготовка группой умышленного заказного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, заведомо создающим опасность жизни или здоровью других лиц) и по 3, 4 и 5 частям статьи 25,236 УК Грузии (противоправное приобретение, хранение, перевозка и организация сбыта огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).



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