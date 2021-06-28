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В Тбилиси ранили сотрудника канатной дороги - задержаны 2 человека
28.06.2021 12:50
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Главного управления Ваке-Сабуртало Департамента полиции Тбилиси МВД Грузии задержали в Тбилиси Т.К. 1989 года рождения, ранее судимого, по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью и А.М. 1986 года рождения по обвинению в недонесении о преступлении. Об этом заявили в МВД Грузии.
По информации ведомства, следствие установило, что 27 июня текущего года Т.К. нанес холодным оружием ранения сотруднику канатной дороги Г.Ф. 1987 года рождения и скрылся с места происшествия вместе со своим другом А.М.
Правоохранители задержали Т.К. и А.М. через несколько часов.
По факту ведется расследование в соответствии со статьями 117 УК Грузии и 376 УК Грузии.
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