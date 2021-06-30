

Россию накрывает третья волна COVID-19

30.06.2021 11:47



Сергей Михеев



Правящий российский режим ведёт активную борьбу против собственного народа – объявляет иноагентом, экстремистом, пособником иностранных спецслужб, лишает почти всех прав, даже тех, которые гарантированы Конституцией России, и в этой борьбе он весьма «преуспел». В результате этого одни оказались за решёткой, другие убежали из страны, а молодое поколение, основа нашего завтрашнего дня, мечтает покинуть страну и обосноваться на чужбине.



Но это нисколько не волнует Путинский режим, который считает себя победителем, и думает, что обеспечил себе власть на многие годы. Тот же режим не выглядит настолько могучим в борьбе с реальным противником – коронавирусом, который является угрозой всему человечеству, а всё потому, что с ним невозможно бороться теми методами, которые он привык применять. Вирус невозможно запугать, избить, арестовать, выгнать из страны, даже невозможно отравить или подло убыть из-за угла, в чём режим особенно преуспел за время своего существования. Тут нужны хорошо продуманные, основанные на науке решения, которые соответственно претворятся в жизнь и позволят взять ситуацию под контроль, но, как видно, в этом направлении нет никаких ресурсов. Вследствие этого у нас началась третья волна COVID-19.



Несмотря на оптимистичные оценки представителей власти, что в России третья волна коронавируса не ожидается, эта волна налицо. Ещё в середине июня первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума заявлял, что в России не ожидается третьей волны коронавирусной инфекции. По его словам, то, что происходит сейчас, это «не волна, это локальная история». Такое же заявление сделал глава Минздрава страны Михаил Мурашко, который отметил, что в целом по стране заболеваемость снижается. Это всё слова, а на деле ситуация с каждым днём становится всё тяжелее - за последние дни Москва и Санкт-Петербург установили рекорды по числу смертельных исходов от COVID-19. По сообщению оперативного штаба, в Москве и Санкт-Петербург ежедневный показатель смертности составляет 110-120 человек, а по стране более 600 случаев. Это четвёртый показатель в мире и отстаём по суточной смертности лишь от Индии - 981, Бразилии -725 и Колумбии 664. Аналогичное четвёртое место занимаем и по числу выявленных новых больных — 21650 человек, и уступаем тем же странам.



Особенно тяжёлая ситуация в Петербурге, где за последние две недели число заболевших коронавирусом, регистрируемых за сутки, возросло в полтора раза. Если в середине июня COVID-19 ежедневно выявляли примерно у 860 человек, то сейчас этот показатель превысил 1300. Соответственно продолжает расти и количество летальных исходов и каждый шестой, умерший в России за сутки от COVID-19, приходится на Питер. Всего с начала пандемии вирус унес жизни более 16 тысяч петербуржцев. На фоне происходящего в городе прошел праздник «Алые паруса», где тысячи выпускников собрались без масок, где не соблюдалась социальная дистанция и были нарушены всякие правила. Это наглядный пример безалаберности и халатности руководителей городской власти, результаты которого проявятся совсем скоро.



Ситуация стремительно ухудшается и в регионах, и уже в начале июля врачи ожидают серьезного роста числа инфицированных. В некоторых больницах уже сейчас заканчиваются койко-места. Заведующая поликлиникой №14 в Красноярске Елена Колчина говорит откровенно: "Последние дни я в таком аду, меня эта третья волна просто захлестнула. Работаю по 12 часов, вымоталась, сил нет даже разговаривать. И это при том, что наша поликлиника на сто процентов укомплектована врачами. Вчера к нам обратились 62 человека с температурой, 52 человека вызвали врача на дом. Таких цифр у нас раньше не было". По её словам, больницы тоже постепенно переполняются. Еще несколько недель назад поликлиники получили указание всех пациентов с коронавирусом, которым больше 70 лет, везти в стационар. Сейчас место найти очень сложно. Аналогичная ситуация и в других городах. В больницах отказывают госпитализировать нековидным пациентам, потому что места забиты коронавирусными пациентами.



Одной из главной причин рекордной заболеваемости является то что правительство плохо справляется с вакцинацией, и за всё прошедшее время вакцинировано только 12-13% населения. Этого очень мало, и недостаточно для появления коллективного иммунитета. Как и в начале пандемии, так и на протяжении всего прошедшего периода, власти действуют по-прежнему непоследовательно – то вводят ограничения, то их отменяют, вводят какие-то полумеры, которые ничего не дают, не контролируют и сами же нарушают принятые ограничения.



Вместо того, чтобы стараться исправить положение и реально бороться с пандемией, идёт дешёвая пропаганда - Россия лучше всех в мире справляется с коронавирусом, наша вакцина лучше всех, и страна почти что победила COVID-19. В реальности это ничего не даёт, а правительство не может предложит никакого плана для нормализации ситуации. Вместо этого стараются создать видимость работы в этом направлении.



Так, Собянин с 28 июня в Москве ввёл новые ограничения - теперь вход в рестораны возможен только по QR-коду, подтверждающему пройденную вакцинацию, при этом бумажные справки не принимаются. Также в рестораны будут пускать людей, сдавших ПЦР-тест и получивших отрицательный результат, однако действовать он будет только три дня. На ряду с этим, организации должны перевести на удаленную работу 30% сотрудников, без учета полностью привитых. Согласно распоряжению мэра, на удаленную работу необходимо перевести всех сотрудников старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Такие ограничения вряд ли могут что-то изменить, но создадут видимость, только и всего.



Тем временем третья волна COVID-19 накатывает на всю Россию, состояние граждан становится всё труднее, а вместе с этим с июня цены на ПЦР-тесты и антитела начали расти. В Москве стоимость теста на коронавирус составляет от 1800 до 3000 рублей. Если результат нужно получить срочно, то цена увеличивается в два раза. Год назад цены составляли всего 850 рублей и стали особенно расти в последнее время. Как объясняют в учреждениях, занимающимися тестированиями, увеличение спроса породило подорожание, так как перед принятием решения о прививке многие хотят узнать количество антител. Нечего сказать, «железный» аргумент. Конечно, все хотят наживится на проблемах граждан, и опустошить у них и без того пустые карманы, но как раз в этом и заключается главная роль государства – защитить интересы собственного народа. Но это в нормальных государствах, а у нас уже давно государство и народ - по разные стороны. Народ, как всегда, и на сей раз остаётся один на один с проблемами и их решать нам, простым гражданам, придётся самим. Благо к этому режим нас хорошо приучил.



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