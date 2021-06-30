

Россия второй день бьет рекорды смертности от COVID-19

30.06.2021 14:48





В РФ во вторник было подтверждено максимальное за всю пандемию COVID-19 количество скончавшихся от коронавируса - 659 человек, что больше предыдущего дня – 643, до этого наибольшее число смертей фиксировалось в конце декабря этого года. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в РФ.



Уточняется, что наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге: 117 и 111 соответственно.



Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 20 633 случая. В Москве заразились еще 5 823 человека. Наибольший прирост заболевших вслед за Москвой отмечен в Московской области (2 583 случая) и Санкт-Петербурге (1 503).



Всего в стране со 2 марта 2020 года, когда был официально подтвержден первый заболевший, зарегистрировано 5 449 594 случаев коронавирусной инфекции, 132 973 умерших. (Все данные даются за вычетом показателей оккупированных Крыма и Севастополя, которые проходят в официальной статистике РФ).



Как сообщалось, в мире, по данным Worldometer, зафиксированы более 182,6 млн случаев COVID-19, летальных исходов чуть менее 4 млн, выздоровели более 167,2 млн человек.



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