

В Цалке совершено нападение на съемочную группу ТВ «Пирвели»

30.06.2021 17:54





В Цалкском районе, в селе Цинцкаро, было совершено нападение на съемочную группу ТВ «Пирвели». По данным телеведущего Нодара Меладзе, с журналистами физически расправились глава исполнительной власти и его дядя.



На распространенных телеканалом кадрах видно, что один из людей выхватил у журналиста микрофон и выбросил прикрепленную к нему губку.



Основатель канала Вато Церетели призвал МВД задержать злоумышленников.



По данным министерства внутренних дел, следствие по делу начато по статьям 126 (насилие) и 154 (воспрепятствование журналистской деятельности) Уголовного кодекса.



По разъяснению ведомства, в селе Цинцкаро съемочная группа телекомпании «Пирвели» подверглась физическому насилию со стороны местного жителя, который препятствовал профессиональной деятельности журналистов.



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