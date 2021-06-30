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В Цалке совершено нападение на съемочную группу ТВ «Пирвели»
30.06.2021 17:54
В Цалкском районе, в селе Цинцкаро, было совершено нападение на съемочную группу ТВ «Пирвели». По данным телеведущего Нодара Меладзе, с журналистами физически расправились глава исполнительной власти и его дядя.
На распространенных телеканалом кадрах видно, что один из людей выхватил у журналиста микрофон и выбросил прикрепленную к нему губку.
Основатель канала Вато Церетели призвал МВД задержать злоумышленников.
По данным министерства внутренних дел, следствие по делу начато по статьям 126 (насилие) и 154 (воспрепятствование журналистской деятельности) Уголовного кодекса.
По разъяснению ведомства, в селе Цинцкаро съемочная группа телекомпании «Пирвели» подверглась физическому насилию со стороны местного жителя, который препятствовал профессиональной деятельности журналистов.
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