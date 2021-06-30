

В Зестафони задержан следователь по делу об убийстве

30.06.2021 20:47





В Зестафони, по делу об умышленном убийстве, задержан инспектор-следователь Департамента полиции Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети МВД Л.З. по факту передачи огнестрельного оружия и боевых материалов (5-я часть статьи 236 УК Грузии). Информацию об этом распространила Генпрокуратура Грузии.



«Следствием установлено, что 30 июня 2021 года в Зестафони, за столом в одном из жилых домов, словесная перепалка между гостями переросла в физическое противостояние, когда Р.Б. выстрелил в В.Б. из огнестрельного пистолета, принадлежащего Л.З. В результате ранения в область грузи В.Б. скончался до приезда в больницу.



Следствием также установлено, что Х.Г. уничтожил важные доказательства по делу после совершения преступления.



В отношении инспектора-следователя Департамента полиции Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети МВД Л.З. начато уголовное преследование, расследование ведется прокуратурой», - отмечается в заявлении.



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