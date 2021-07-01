

Задержан напавший на журналиста и оператора «ТВ Пирвели»

01.07.2021 11:31





Задержан обвиняемый в нападении на съемочную группу «ТВ Пирвели». Об этом сообщает МВД.



«30 июня сего года Г. А., 1967 г. р., в селе Цинцкаро Цалкского муниципалитета напал на журналиста и оператора «ТВ Пирвели», он оскорбил их и незаконно препятствовал их профессиональной деятельности», - говорится в заявлении министерства.



За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.



По факту насилия и незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналиста ведется расследование.



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