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В сотрудника посольства США бросили яйцо во время гомофобного митинга
02.07.2021 13:12
Во время открытия недели «Тбилиси Прайд», посвященную защите прав ЛГБТК-сообщества, участники гомофобного митинга бросили яйцо в дипломата посольства США.
Полиция создала на месте коридор, для участников мероприятия, но представители ультранационалистических групп стали бросать яйца и бутылки в людей, прибывших на мероприятие.
В итоге во время противостояния между полицией и противниками «Тбилиси Прайд», пытавшимися прорвать полицейский кордон, были задержаны 11 человек.
Напомним, с 1-5 июля в рамках «Тбилиси Прайда» запланировано поведение различных мероприятий, тематических лекций, представлений, выставок, а также проведение «Марша достоинства».
Как рассказал один из организаторов недели Георгия Табагари, сегодня в рамках «Тбилиси Прайд» был запланирован показ фильма. По его словам, на сегодняшней встрече с представителями МВД они договорились, что ведомство сделает все, чтобы защитить участников мероприятия. Его организаторы не объявили о местонахождении киноэкранов, однако эта информация просочилась, и на место прибыли гомофобно настроенные группы.
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