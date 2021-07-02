

В Грузии экстренную помощь пострадавшим будут оказывать мотопарамедики

02.07.2021 13:14





Наряду с врачами «скорых», в Грузии экстренную медицинскую помощь гражданам будут оказывать парамедики на мотоциклах. О начале нового проекта сегодня объявил Центр координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи Грузии.



Парамедик – это специалист с медицинским образованием, работающий в службе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных и военных подразделениях и обладающий навыками оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе.



«Мы изучили опыт ведущих стран мира, обменялись информацией и, исходя из того, что в курортных зонах каждый год растет количество отдыхающих, внедрение обслуживания мотопарамедиков будет очень успешным», — заявил директор центра Александре Каландия.



Для запуска нового сервиса центр уже подготовил 105 парамедиков. В ближайшее время для них будет закуплено 35-40 мотоциклов. Ведомство уже объявило соответствующий тендер.



Как пояснил Каландия, служба будет работать на курортах, а также в крупных городах, где из-за пробок передвижение «скорых» часто затруднено. В частности, парамедики на мотоциклах будут выезжать на место ДТП.



Главное преимущество работы мотопарамедиков – оперативность. Прибыв на вызов, специалист оценит состояние пациента, и в случае необходимости попросит о подкреплении. Каландия указал, что данный сервис успешно применяется в Великобритании, Израиле, Италии.



Автопарк Центра координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи Грузии состоит из более чем 330 автомобилей, а также 17 реанимобилей. Сегодня он пополнился еще 38 единицами транспортных средств – это 33 машины «скорой» и пять реанимобилей.



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