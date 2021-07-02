

Грузия получила миллион доз вакцин «Синовак» и «Синофарм»

02.07.2021 17:14





В Грузию поступили новые дозы вакцины от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Как отметил премьер-министр, в страну поступили новые дозы вакцины «Синофарм» и «Синовак».



«Сегодня мы получили миллион доз вакцины. Это вакцины китайского производства«Синофарм» и «Синовак», разрешенные Всемирной организацией здравоохранения, которые хорошо известны нашему населению. Миллион доз уже не месте. Теперь мы готовы начать процесс массовой вакцинации с понедельника. Хочу предоставить населению дополнительную информацию о поступлении дополнительных доз. Как вы знаете, последние несколько месяцев мы активно работаем напрямую с производителями. Как и в случае с китайскими вакцинами, мы активно провели переговоры и успешно завершили», — заявил Гарибашвили.





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