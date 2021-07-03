

Кибератака осуществлена на сайт для регистрации на вакцинирование - замминистра

03.07.2021 14:58





По информации заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, на портал для регистрации на вакцину «Синофарм» была осуществлена массированная кибератака, из-за чего граждане не могли зарегистрироваться.



По ее словам, над устранением проблемы работает техническая группа.



«Мы ожидали, что на портале начнется регистрация, но стало известно, что происходит массовая кибератака, и обеспечить исправную работу сайта не удалось. Работает также техническая группа, чтобы сбой был своевременно искоренен. Думаю, мы вернемся к рабочему режиму через несколько часов », - отмечает Габуния.



Для справки, сегодня с 12:00 на сайте booking.moh.gov.ge должен был возобновиться процесс регистрации на китайскую вакцину «Синофарм», но на данном этапе портал отключен, гражданам не удается зарегистрироваться.



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