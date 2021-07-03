

К тушению пожара в заповеднике Вашловани подключатся два вертолета

03.07.2021 18:49





Для тушения пожара на территории Вашлованского заповедника будут задействованы два вертолета пограничной полиции Грузии.



Как сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на месте уже находятся бригады пожарных спасателей



Пожар возник в труднодоступной части лесного массива заповедника Вашловани, куда не может подобраться спецтехника.





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