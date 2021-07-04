|
|
|
Пожар на охраняемой территории Вашловани локализован
04.07.2021 13:10
Пожар на охраняемой территории Вашловани локализован. Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте находится 50 пожарных-спасателей и осуществляется ликвидация пожара.
По информации ведомства, в работах по ликвидации пожара участвует и один вертолет пограничной полиции.
Напомним, что пожар на охраняемой территории Вашловани возник несколько дней назад.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна