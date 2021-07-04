

Пожар на охраняемой территории Вашловани локализован

04.07.2021 13:10





Пожар на охраняемой территории Вашловани локализован. Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте находится 50 пожарных-спасателей и осуществляется ликвидация пожара.



По информации ведомства, в работах по ликвидации пожара участвует и один вертолет пограничной полиции.



Напомним, что пожар на охраняемой территории Вашловани возник несколько дней назад.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





