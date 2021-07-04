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Пожар на охраняемой территории Вашловани локализован


04.07.2021   13:10


Пожар на охраняемой территории Вашловани локализован. Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте находится 50 пожарных-спасателей и осуществляется ликвидация пожара.

По информации ведомства, в работах по ликвидации пожара участвует и один вертолет пограничной полиции.

Напомним, что пожар на охраняемой территории Вашловани возник несколько дней назад.

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