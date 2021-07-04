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Летний сезон - растут несчастные случаи на воде
04.07.2021 15:54
В Тбилиси, в Ортачала, в Куре утонул молодой мужчина. Согласно распространенной информации, девушка поскользнулась и упала в воду. Молодой мужчина прыгнул за ней, чтобы спасти. Девушку спасли, а сам мужчина уже не смог выплыть на берег.
Сегодня же в Батуми сотрудники спасательной службы нашли в море тело пропавшего подростка. По сообщению ведомства, тело утонувшего подростка идентифицировано. Случай произошел на территории порта.
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