

Летний сезон - растут несчастные случаи на воде

04.07.2021 15:54





В Тбилиси, в Ортачала, в Куре утонул молодой мужчина. Согласно распространенной информации, девушка поскользнулась и упала в воду. Молодой мужчина прыгнул за ней, чтобы спасти. Девушку спасли, а сам мужчина уже не смог выплыть на берег.



Сегодня же в Батуми сотрудники спасательной службы нашли в море тело пропавшего подростка. По сообщению ведомства, тело утонувшего подростка идентифицировано. Случай произошел на территории порта.



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