

Австрия подарила Грузии 5 000 доз вакцины AstraZeneca

05.07.2021 09:03





Австрия подарила Грузии 5 000 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщил грузинский аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.



По его словам, вакцина прибыла в Грузию всего несколько минут назад.



«Спасибо нашим друзьям», - написал Бидзина Кулумбегов в социальной сети.



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