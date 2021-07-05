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Австрия подарила Грузии 5 000 доз вакцины AstraZeneca
05.07.2021 09:03
Австрия подарила Грузии 5 000 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщил грузинский аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.
По его словам, вакцина прибыла в Грузию всего несколько минут назад.
«Спасибо нашим друзьям», - написал Бидзина Кулумбегов в социальной сети.
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