

МВД призывает участников «Тбилиси Прайд» отказаться от проведения марша

05.07.2021 13:53





«Призываем участников «Тбилиси Прайд» воздержаться от проведения марша на открытом, публичном пространстве из-за запланированных акций противников «Прайда» на проспекте Руставели», — говорится в заявлении МВД Грузии.



МВД призывает всех собравшихся на проспекте Руставели соблюдать порядок, подчиняться законным требованиям полиции и выражать протест по любой теме в рамках закона.



«Со стороны собравшихся на акции на проспекте Руставели лиц были осуществлены насильственные действия в отношении представителей СМИ и факты воспрепятствования их профессиональной деятельности. В результате реагирования сотрудников полиции на проспекте Руставели, представители медиа на данном этапе находятся в безопасном месте.



Министерство внутренних дел начало расследование по статье 154 УК Грузии (незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста) и статье 126 УК Грузии (насилие)», — говорится в информации МВД.



По заявлению МВД, проведение заключительного мероприятия «Тбилиси Прайд» несет в себе риски для безопасности лиц, причастных к мероприятию.



«Мы еще раз публично призываем участников «Тбилиси Прайд» отказаться от проведения марша на открытом, публичном пространстве из-за запланированных акций противников «Прайда» на проспекте Руставели», — говорится в заявлении МВД.





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