

Трое задержаны в Грузии за нападение на журналистов

06.07.2021 14:55





МВД Грузии задержало трех человек за физическое насилие над представителями СМИ и незаконное вмешательство в их профессиональную деятельность во время вчерашней акции на проспекте Руставели. Об этом пишет Первый канал Грузии.



По данным министерства внутренних дел, расследование показало, что задержанные с применением насилия препятствовали журналистской деятельности и нанесли телесные повреждения представителям телекомпаний «Рустави 2», «Мтавари архи», информационных агентств «Табула» и «Ньюпост».



«Ведутся активные следственные действия по идентификации виновных в насилии и нарушениях. По имеющимся данным, уже опрошены 25 представителей различных СМИ, изучаются материалы по инцидентам, выявляются другие лица, причастные к преступлению», — говорится в заявлении.



Накануне вечером МВД также сообщило, что в административном порядке задержаны восемь человек.



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