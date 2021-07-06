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В одной из аптек Тбилиси обнаружено большое количество психотропных препаратов
06.07.2021 15:39
Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности, проводя ежемесячную проверку фармацевтических учреждений, обнаружило большое количество психотропных препаратов в одной из аптек в Тбилиси.
«В аптеке была проведена контрольная закупка фармацевтического продукта первой группы, после чего было подтверждено, что в учреждение с нарушением закона поступали психотропные вещества.
Незаконно полученные 917 единиц фармацевтической продукции были опечатаны и изъяты, протокол о нарушении был направлен в суд для дальнейшего реагирования», - сказали в агентстве.
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