

В одной из аптек Тбилиси обнаружено большое количество психотропных препаратов

06.07.2021 15:39





Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности, проводя ежемесячную проверку фармацевтических учреждений, обнаружило большое количество психотропных препаратов в одной из аптек в Тбилиси.



«В аптеке была проведена контрольная закупка фармацевтического продукта первой группы, после чего было подтверждено, что в учреждение с нарушением закона поступали психотропные вещества.



Незаконно полученные 917 единиц фармацевтической продукции были опечатаны и изъяты, протокол о нарушении был направлен в суд для дальнейшего реагирования», - сказали в агентстве.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





