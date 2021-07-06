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На Камчатке пропал пассажирский самолет Ан-26 с пассажирами на борту
06.07.2021 15:41
BBC
Самолет Ан-26, направлявшийся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, не вышел на связь в назначенное время, на борту 28 человек, сообщили в региональном управлении МЧС. СМИ сообщают, что самолет мог разбиться при посадке.
«Днем 6 июля в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи», — сказали РИА Новости в МЧС.
По предварительным данным, на борту самолета 22 пассажира и шесть членов экипажа, из них двое детей до 12 лет.
Экипаж самолета не вышел на связь в назначенное время и пропал с радаров, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.
Ан-26 мог разбиться вблизи угольного разреза, пишет Интерфакс со ссылкой на свой источник. «Уточнен квадрат поиска — это угольный разрез поселка Палана. Самолет мог потерпеть крушение там», — сказал собеседник агентства.
По данным Интерфакса, причиной катастрофы могли стать плохая видимость или отказ техники, ошибка экипажа также будет изучаться как возможная причина крушения самолета.
В районе поисков сплошная низкая облачность, дождя нет, ветер слабый, сказали в Камчатгидромете. «Видимость — 50 км, горизонтальная видимость — нормальная», — сказал собеседник РИА Новости.
Пропавший Ан-26 принадлежит «Камчатскому авиационному предприятию», сообщила транспортная прокуратура (из ее заявления следует, что на борту было не 22 пассажира, а 23). Возбуждено дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
«Не подтверждено, что самолет упал. Это пассажирский рейс в Палану», — сказали РИА Новости в авиакомпании.
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