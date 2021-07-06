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В Национальном заповеднике Вашловани опять бушует пожар


06.07.2021   15:53


В Национальном заповеднике Вашловани опять разразился пожар. На месте мобилизованы пожарные-спасатели из всех отделений региона Кахетии. В локализации пожара задействовано до 100 рейнджеров Агентства охраняемых территорий. Создан координационный штаб по ликвидации пожаров в заповеднике Вашловани.

Утром процесс тушения пожара возобновился. Мобилизованным на месте группам удалось по специальным трубам подвести воду от пожарных машин к очагу пожара на четыре километра, что помогло ускорить тушение.

По имеющейся информации, сгорело до 150 гектаров земли, в том числе растения эндемичиских пород.

Пожар на прошлой неделе был вызван ударом молнии, в ликвидации которого участвовала авиация, однако до сих пор пожар не удается полностью ликвидировать.

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