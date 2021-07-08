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По обвинению в принадлежности к «воровскому миру» задержаны несколько человек
08.07.2021 10:41
По существующей информации, в Гори правоохранители задержали несколько лиц по обвинению в связи с т.н. воровским миром.
Как заявляют местные жители, спецоперация была проведена несколько часов назад.
Согласно распространенной информации, задержаны 5 человек, которых взяли в домах.
МВД пока не распространяет комментария в связи со спецоперацией.
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