

Прокуратура предъявила еще пятерым обвинения в преследовании представителей СМИ

08.07.2021 10:42





Прокуратура Грузии предъявила еще пяти лицам обвинения в преследовании представителей СМИ за их журналистскую деятельность, незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности по мотиву нетерпимости по другим признакам дискриминации во время акции протеста против «Тбилиси Прайда» 5 и 6 июля.



В рамках продолжающегося расследования по делу об акциях протеста против «Тбилиси Прайда» 5 и 6 июля на данный момент предъявлены обвинения восьми людям.



На данном этапе известно, что потерпевшими по делу являются 25 человек, в том числе 19 журналистов и операторов.



«В министерстве внутренних дел ведутся активные следственные действия по выявлению других лиц, причастных к насильственным действиям и нарушениям закона на акции против «Тбилиси Прайда», а также по идентификации организаторов.



Здесь мы еще раз подчеркиваем, что насилие и преследование журналистов категорически недопустимо. Прокуратура предпримет все необходимые действия, предусмотренные законодательством Грузии, для защиты законных интересов потерпевших», — говорится в информации.





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