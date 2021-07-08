

Гражданина Румынии осудили за незаконный ввоз мигранта в Грузию

08.07.2021 13:46





Городской суд Кутаиси приговорил к шести годам тюрьмы гражданина Румынии, признанного виновным в незаконном ввозе мигранта через государственную границу Грузии и создании условий для его незаконного пребывания в стране.



По данным Генпрокуратуры, 5 мая 2019 года гражданин Румынии Дж. М. доставил в Грузию гражданина Ирана рейсом Стамбул-Тбилиси по паспорту, выданному на имя гражданина Италии.



Гражданин Румынии передал мигранту поддельный документ, а после прибытия в Грузию за свой счет разместил мигранта в гостиницах Тбилиси и Кутаиси. Позже он приобрел для него билет, выданный по поддельному паспорту, чтобы тот мог улететь в Италию.



Так как преступник на момент предъявления обвинения успел пересечь государственную границу Грузии, то обвинение было предъявлено заочно, а сам он был объявлен в розыск.



Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 2 августа 2019 года в Греции, а 11 октября 2020 года он был экстрадирован в Грузию.



Содействие в расследовании преступления Генпрокуратуре оказало Бюро расследований дипломатической безопасности за рубежом посольства США в Грузии.



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