

TI: Центральный парк Ниноцминда постепенно был приватизирован



JNEWS 08.07.2021 19:07



Правозащитная организация Transparency International Georgia (TI) опубликовала данные о случаях превышения должностных полномочий в Ниноцминда.



Центральный парк Ниноцминда, который был общественным пространством, постепенно был зарегистрирован, как частная собственность. Примечательно, что владельцами 2 840 кв.м. стали нынешние и бывшие работники местных органов власти, а также члены их семей, приближенные и представители компаний, прямые покупки с которыми в течение многих лет осуществляла только мэрия Ниноцминда и ее юридические лица.



Заместитель председателя Сакребуло Ниноцминда Константин Варданян был назначен на эту должность в 2013 году. С ноября 2015 года он приватизиовал 100 кв.м в центральном парке Ниноцминда.



С февраля 2018 года 1650 кв.м. парка принадлежат брату, матери и отцу Хорена Мгдесяна, представителя мэра Ниноцминда. Хорен Мгдесян работает на этой должности с января 2015 года.



Еще один сельскохозяйственный участок общим объемом 300 кв.м, расположенный в парке Ниноцминда, с января 2014 года был оформлен на имя Тагуи Вартанян. Ее брат, Мушег Варданян, был главой фракции “Социально-экономического развития и инфраструктуры” Сакребуло Ниноцминда 2010-2014 гг. созыва.



В феврале 2013 года несельскохозяйственную землю площадью в 100 кв.м. приватизировала Репсик Карслян, мать Гагика Карсляна, бывшего мэра муниципалитета Ниноцминда. В июне того же года участок был подарен Репсик Карслян жене Гагика Карсляна Дехцаник Карслян.

Гагик Карслян занимал должность мэра муниципалитета с июня 2013 года по ноябрь 2017 года. До этого он работал в Службе регистрации Министерства Юстиции. Гагик Карслян не указывал земельный участок в парке Ниноцминда во всех декларациях, заполненных в 2014-2018 годах.



12 августа 2016 года 370 кв.м. земли несельскохозяйственного значения были зарегистрированы на имя Асмик Иорданян. Ровно через месяц, 13 сентября, Иорданян продала участок Адаму Гиласаряну, племяннику тогдашнего мэра Ниноцминда Гагика Карсляна. Отец Адама Гюласаряна (муж сестры Гагика Карсляна), Саят Гюласарян с 26 декабря 2016 года по август 2020 года работал в старшим специалистом третьей категории Департамента надзора и реагирования Службы надзора мэрии Ниноцминда.



За это время жена Саята Гюласаряна (сестра жены Гагика Карсляна) Лусик Гюласарян выиграла 5 тендеров мэрии Ниноцминда на подготовку проектно-сметной документации, а также на проведение строительных работ на общую сумму 60 641 лари. Мэр муниципалитета Ниноцминда Гагик Карслян подписал с сестрой своей жены контракты на 6 прямых закупок на общую сумму 46 222 лари. Лусик Гюласарян получила в общей сложности 106 863 лари от мэрии Ниноцминда в 2016-2018 годах.



Еще один несельскохозяйственный участок площадью 250 кв.м. принадлежит Петросу Нанаяну, директору семейной компании Энзела Мкояна “Мееки”, а также бывший партнер (акционер 9%) компании сына Энзела Мкояна Карапета Мкояна “Декмак”. Он зарегистрировал участок в декабре 2015 года. В компаниях Мкояна появляется с мая 2017 года.



С декабря 2015 года 70 кв.м. участок парка Ниноцминда принадлежит Рафику Шагиняну, директору и владельцу 50% акций “Тапарвани”. С 2012 года по настоящее время его компания выиграла все государственные закупки, кроме двух, от мэрии Ниноцминда и ее организаций. За этот период он получил 154 300 лари от муниципалитета Ниноцминда за 20 закупок.



Некоторые из семи участков зарегистрированы на основе архивной информации, а некоторые – на основании заключения Комиссии по признанию прав собственности.



Сакребуло Ниноцминда и Министерство экономики заявляют, что указанные площади никогда не были на их балансе и поэтому они никогда не теряли их. Национальное агентство публичного реестра ответило TI в марте этого года, что они обрабатывают запрошенную информацию и предоставят ее по завершении. Однако после того, как Transparency International Georgia заинтересовалась приватизацией парка Ниноцминда, Следственная служба Министерства финансов возбудила уголовные дела в отношении бывшего гамгебели муниципалитета Ниноцминда Гагика Карсляна, его жены и Лусик Гюласарян, которые составили чертежи, а также Шагена Григоряна, который владеет 4 участками общей площадью 308 кв.м. По версии следствия, Гагик Карслян 2 раза давал Шагену Григоряну поддельные справки для регистрации права собственности на землю, а взамен брал взятку. Один из двух участков находится в парке Ниноцминда.



22 июня во втором письме, полученном от Национального агентства публичного реестра, соответствующие справки, предоставленные мэрией муниципалитета Ниноцминда, были приложены к регистрации прав собственности на земли в публичном реестре. Следует отметить, что 5 из 7 упомянутых участков были зарегистрированы в собственность в то время, когда Гагик Карслян был гамгебели Ниноцминда.



В парке Ниноцминда, общая площадь которого составляет около 20 000 квадратных метров, мэрия Ниноцминда имеет зарегистрированную площадь 16 907 квадратных метров, а остальная часть разделена между частными собственниками.



Transparency International Georgia призывает Генеральную прокуратуру Грузии и Департамент государственной безопасности по борьбе с коррупцией расследовать вопрос о приватизированных землях в парке Ниноцминда и действовать в соответствии с законом.



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