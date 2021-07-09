

Почему у села Самеба так часто происходят землетрясения

09.07.2021 18:33





Село Самеба расположенное в муниципалитете Дманиси из-за частых землетрясений, происходящих в последнее время стало центром общественного внимания. Буквально вчера в этом районе произошло три землетрясения силой 3-4 балла.



Netgazeti связалась с руководителем Национального центра сейсмического мониторинга Теей Годоладзе и спросила ее о причинах происходящего.



Как объяснила глава центра, Джавахети является наиболее сейсмически активным регионом, так как помимо тектонической активности, характерной для этой территории, здесь также наблюдается поствулканическая активность.



Годоладзе говорит, что за последний месяц и включая восемь дней июля, на территории Джавахетского хребта произошло 1,115 маломощных землетрясений.



По ее словам, эти процессы не удивляют экспертов, про поскольку Джавахетский хребет имеет вулканическое происхождение.



«Если вы посмотрите на карту текущей активности, то заметите, что основная зона сейсмичности приходится на Рачу, Кахети и Джавахети. Джавахети сейчас является наиболее сейсмически активным», — сказала Теа Годоладзе Netgazeti.



Глава Национального центра сейсмического мониторинга поясняет, что в Джавахети есть потухшие вулканы и для региона характерна поствулканическая магматическая активность:



«То есть, если магма [расплав горных пород, возникающий в недрах земли] движется, она вызывает землетрясения».



В регионе ведется наблюдение, так как эти процессы важны с точки зрения изучения и анализа. Однако по словам Гоголадзе, для населения происходящее не представляет особой угрозы.





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