

Падение мужчины из окна полицейского участка в Тбилиси – было ли давление?

09.07.2021 20:01





Служба государственного инспектора на данном этапе не подтверждает информацию о том, что житель Тбилиси выпрыгнул из окна полицейского участка из-за давления со стороны сотрудников МВД Грузии. Это следует из заявления ведомства, распространенного сегодня.



16 июня текущего года 46-летний Леван Гачечиладзе выпал с балкона административного здания 4-го управления полицейского департамента Дидубе-Чугурети на проспекте Церетели. Уже почти месяц мужчина остается в реанимации. Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, аппарат госинспектора начал расследование предполагаемого факта служебной халатности со стороны отдельных сотрудников МВД, повлекшего тяжкие последствия.



На основании доказательств, полученных следствием, на данном этапе установлено, что 16 июня Гачечиладзе находился в участке вместе со своей бывшей супругой. При участии полицейских в общей зоне на третьем этаже они занимались заполнением документов. В какой-то момент мужчина попросил разрешения отойти в туалет.



«Он спокойно отошел от стола, а сделав несколько шагов побежал в направлении балкона и выпрыгнул. Это подтверждают записи видеокамер, размещенных по внешнему и внутреннему периметру здания полиции Дидубе-Чугурети, на которых полностью запечатлены все передвижения Л.Г. по полицейскому учреждению. Картина, запечатленная на записях, также соответствует показаниям свидетелей, которые находились в участке», — сказано в заявлении.



Родные Гачечиладзе не доверяют следствию. Они подозревают, что мужчина мог попытаться покончить жизнь самоубийством после того, как сотрудники полиции оскорбили его. Одновременно мать Гачечиладзе не исключает, что ее сына специально выбросили с третьего этажа.



В Службе госинспектора заявляют, что неоднократно пытались связаться с членами семьи предполагаемой жертвой, чтобы предоставить им информацию о ходе расследования, однако «по неустановленным причинам» они отказались от коммуникации и не явились в следственный орган.



Ведомство обещает проводить все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения эффективного расследования. Окончательное решение будет принято после получения заключений экспертизы, а также проведения ряда следственных и процессуальных мероприятий по уголовному делу.





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