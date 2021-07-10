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Грузия получила ещё 43 200 доз вакцины Astrazeneca
10.07.2021 11:22
Сегодня утром в международный аэропорт Тбилиси доставлена очередная партия вакцины против COVID-19 — 43 200 доз производства шведско-британской компании Astrazeneca, сообщает Министерство здравоохранения Грузии.
Препаратом Astrazeneca смогут привиться люди в возрасте от 45 лет и старше, в том числе лица, которые из-за определенных недочетов, не смогли получить вторую дозу препарата, а также зарегистрированные на первую дозу.
Регистрация на вторую дозу возможна после получения первой дозы. Интервал между первой и второй дозами вакцины Astrazeneca составляет от четырех недель (28 дней) до 12 недель (84 дня).
Согласно последним данным, оптимальный интервал для получения второй дозы вакцины Astrazeneca составляет 8-12 недель (56-84 дня).
Информация о регистрации на Astrazeneca станет известна в ближайшие дни.
Грузия получила дополнительные дозы Astrazeneca с платформы COVAX.
«Вакцинация против COVID-19 — эффективное и безопасное средство защиты от инфекции. Всемирная организация здравоохранения, агентства общественного здравоохранения и квалифицированные врачи рекомендуют вакцинацию против COVID-19», — говорится в заявлении Министерства здравоохранения.
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