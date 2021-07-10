

Грузия получила ещё 43 200 доз вакцины Astrazeneca

10.07.2021 11:22





Сегодня утром в международный аэропорт Тбилиси доставлена очередная партия вакцины против COVID-19 — 43 200 доз производства шведско-британской компании Astrazeneca, сообщает Министерство здравоохранения Грузии.



Препаратом Astrazeneca смогут привиться люди в возрасте от 45 лет и старше, в том числе лица, которые из-за определенных недочетов, не смогли получить вторую дозу препарата, а также зарегистрированные на первую дозу.



Регистрация на вторую дозу возможна после получения первой дозы. Интервал между первой и второй дозами вакцины Astrazeneca составляет от четырех недель (28 дней) до 12 недель (84 дня).



Согласно последним данным, оптимальный интервал для получения второй дозы вакцины Astrazeneca составляет 8-12 недель (56-84 дня).



Информация о регистрации на Astrazeneca станет известна в ближайшие дни.



Грузия получила дополнительные дозы Astrazeneca с платформы COVAX.



«Вакцинация против COVID-19 — эффективное и безопасное средство защиты от инфекции. Всемирная организация здравоохранения, агентства общественного здравоохранения и квалифицированные врачи рекомендуют вакцинацию против COVID-19», — говорится в заявлении Министерства здравоохранения.





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