

Рикотский тоннель закроют на несколько ночей

12.07.2021 20:53





Движение автотранспорта в Рикотском тоннеле, который делит Грузию на западную и восточную части, будет перекрыто на несколько ночей — 12, 14, 15, 16, 17 июля с полуночи до 8 утра. В остальное время движение автотранспорта в тоннеле будет свободным. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.



В тоннеле, который расположен на 143 километре центральной автомобильной трассы Грузии Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, проведут профилактические работы, связанные с наступлением туристического сезона.



Когда Рикотский тоннель будет закрыт, движение автотранспорта будет осуществлятся по объездной дороге внутригосударственного значения.



Трасса Восток–Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.



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