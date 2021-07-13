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12 человек задержаны в ходе акции у офиса «Грузинской мечты»
13.07.2021 10:53
По информации МВД Грузии, в ходе противостояния у офиса «Грузинской мечты» задержаны 12 человек.
Как говорится в заявлении, распространенном ведомством, участники акции вышли за рамки закона о свободе собраний и выражения мнения.
«Сотрудники Министерства внутренних дел мобилизованы в связи с акцией, проходящей на территории, прилегающей к офису партии «Грузинская мечта» в Тбилиси и максимально обеспечивают безопасность и общественный порядок.
Участники акции вышли за рамки, допустимые законом о свободе собраний и выражения мнения.
На данном этапе полиция в административном порядке задержала 12 лиц.
Еще раз призываем организаторов акции обеспечить то, чтобы акция не принимала насильственный характер и не выходила за допустимые законом нормы. В противном случае полиция будет действовать в соответствии с законом», - говорится в заявлении.
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