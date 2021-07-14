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В Рустави убили одного мужчину, а другого – ранили
14.07.2021 14:55
В Рустави убили одного мужчину, а другого – ранили. Случай произошел на улице Тодрия. Словесная перепалка между несколькими лицами переросла в потасовку, которая привела к смерти одного из них.
Молодой мужчина скончался от ранения, нанесенного холодным оружием, до прибытия бригады скорой помощи. Другого раненого же доставили в клинику «Рустави».
Как сообщили «IPN» в клинике, мужчине до 26 лет была проведена экстренная операция, и он все еще остается в реанимационном отделении.
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