

В Рустави убили одного мужчину, а другого – ранили

14.07.2021 14:55





В Рустави убили одного мужчину, а другого – ранили. Случай произошел на улице Тодрия. Словесная перепалка между несколькими лицами переросла в потасовку, которая привела к смерти одного из них.



Молодой мужчина скончался от ранения, нанесенного холодным оружием, до прибытия бригады скорой помощи. Другого раненого же доставили в клинику «Рустави».



Как сообщили «IPN» в клинике, мужчине до 26 лет была проведена экстренная операция, и он все еще остается в реанимационном отделении.



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