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В Грузии температура воздуха может превысить 39 градусов
16.07.2021 19:34
В Грузии температура воздуха может превысить 39 градусов. Информацию об этом распространяет Национальное агентство окружающей среды.
«17-20 июля в Западной, а 18-21 июля в Восточной Грузии температура воздуха может превысить 39 градусов. Ожидаемая высокая температура воздуха – одно из условий, способствующих возникновению лесных пожаров», - отмечается в информации, распространенной Национального агентства окружающей среды.
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