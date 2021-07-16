

В Грузии температура воздуха может превысить 39 градусов

16.07.2021 19:34





В Грузии температура воздуха может превысить 39 градусов. Информацию об этом распространяет Национальное агентство окружающей среды.



«17-20 июля в Западной, а 18-21 июля в Восточной Грузии температура воздуха может превысить 39 градусов. Ожидаемая высокая температура воздуха – одно из условий, способствующих возникновению лесных пожаров», - отмечается в информации, распространенной Национального агентства окружающей среды.



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