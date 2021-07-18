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МВД Грузии задержало еще одного человека по делу о насилии над журналистами


18.07.2021   12:08


МВД Грузии задержало еще одного человека по факту насилия на контракции против «Тбилиси прайда» 5 июля.

По сообщению ведомства, следствием установлено, что обвиняемый 5 июля на проспекте Руставели в Тбилиси нанес физическое и словесное оскорбление оператору телеканала «Пирвели», находившемуся при исполнении служебных обязанностей.

«В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению», — говорится в сообщении МВД Грузии.

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