

МВД Грузии задержало еще одного человека по делу о насилии над журналистами

18.07.2021 12:08





МВД Грузии задержало еще одного человека по факту насилия на контракции против «Тбилиси прайда» 5 июля.



По сообщению ведомства, следствием установлено, что обвиняемый 5 июля на проспекте Руставели в Тбилиси нанес физическое и словесное оскорбление оператору телеканала «Пирвели», находившемуся при исполнении служебных обязанностей.



«В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению», — говорится в сообщении МВД Грузии.





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