

В Поти оштрафовали судно под Панамским флагом

18.07.2021 13:58





Плавающее под флагом Панамы судно UNI Trader оштрафовано на 65 тысяч лари (20, 7 тысяч долларов) в территориальных водах Грузии, сообщает Департамент экологического надзора.



Городской суд Поти наложил на нарушителя крупный штраф за загрязнение территориальных вод Грузии нефтепродуктами.



Корабль был арестован в порту Поти и сможет покинуть акваторию Грузии только после того, как будет уплачен штраф.



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