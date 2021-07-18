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В Поти оштрафовали судно под Панамским флагом
18.07.2021 13:58
Плавающее под флагом Панамы судно UNI Trader оштрафовано на 65 тысяч лари (20, 7 тысяч долларов) в территориальных водах Грузии, сообщает Департамент экологического надзора.
Городской суд Поти наложил на нарушителя крупный штраф за загрязнение территориальных вод Грузии нефтепродуктами.
Корабль был арестован в порту Поти и сможет покинуть акваторию Грузии только после того, как будет уплачен штраф.
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