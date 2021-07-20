

В Грузии продолжается вакцинация сотрудников МВД

20.07.2021 14:03





По сообщению МВД, продолжается активный процесс массовой вакцинации от COVID-19 сотрудников различных подразделений ведомства.



«В Центральной университетской поликлинике им. академика Николоза Кипшидзе прошли вакцинацию сотрудников Службы управления чрезвычайными ситуациями 112, Агентства обслуживания и Центра управления общественной безопасностью МВД.



В центральной университетской клинике им. Кипшидзе для сотрудников министерства выделены пять кабинетов. Кабинеты оснащены соответствующим медицинским оборудованием, что полностью гарантирует проведение процесса вакцинации и последующего периода в безопасной среде.



Сотрудники МВД могут привиться вакцинами «Синовак» и «Синофарм» в любой день недели без предварительной регистрации.



Процесс массовой вакцинации сотрудников МВД от COVID-19 проводится в масштабах всей страны», — заявляют в МВД.



На данном этапе вакцинированы уже более 10 тысяч сотрудников министерства.





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