

В Грузии в ближайшие дни ожидается дождь и ветер

20.07.2021 19:40





В Грузии с 21 по 24 июля ожидаются дожди, град и сильный ветер, сообщает Национальное агентство окружающей среды.



Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня 21 июля до 24 июля в Грузии временами ожидаются дожди с грозой и сильный западный ветер. Также возможен град, а на море ожидается шторм в 3-4 балла.



Из-за дождей маленькие реки могут выйти из берегов, а в горных регионах спровоцировать оползневые процессы.



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