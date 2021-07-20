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В Грузии в ближайшие дни ожидается дождь и ветер
20.07.2021 19:40
В Грузии с 21 по 24 июля ожидаются дожди, град и сильный ветер, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня 21 июля до 24 июля в Грузии временами ожидаются дожди с грозой и сильный западный ветер. Также возможен град, а на море ожидается шторм в 3-4 балла.
Из-за дождей маленькие реки могут выйти из берегов, а в горных регионах спровоцировать оползневые процессы.
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